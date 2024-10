In Sardegna

Affluenza in calo in Sardegna, dove oggi si vota sino alle 23 per le elezioni europee ma anche per il rinnovo dei Consigli comunali in 18 centri dell'isola, tra cui Sassari, Alghero e Tortolì. Alle 19, per le europee, ha votato il 25,5% dei sardi, mentre il dato delle comunali si attesta al 48,6%.