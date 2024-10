“Riteniamo siano molto positive le tante iniziative proposte dai partiti e dai movimenti che animano l’alleanza del centrosinistra e progressista. Da queste emerge un’energia che ci deve aiutare nei prossimi passi indispensabili per offrire ai cittadini ed alle cittadine sarde una chiara e limpida alternativa all’attuale maggioranza che sta portando la nostra Isola allo sfascio. Pensiamo sia a questo punto non più rinviabile la convocazione del tavolo di coalizione per discutere ed individuare il prima possibile il candidato/a che ci guiderà nella sfida elettorale e nella discussione con i cittadini di un ambizioso progetto di governo che ridia speranza e fiducia ai sardi”. È questo il monito dei segretari dei partiti Europa Verde, Sinistra Sarda, Possibile con i consiglieri regionali del gruppo Alleanza Rosso - Verde Eugenio Lai, Antonio Piu, Diego Loi, Daniele Cocco Maria Laura Orrù e Laura Caddeo.

“È nostra responsabilità quella di offrire un’idea di Sardegna capace di affrontare le disparità economiche e sociali che sono presenti sul nostro territorio, di valorizzare il ruolo degli enti locali nella pianificazione dello sviluppo e di rispondere ai bisogni che i cittadini manifestano in ambito sanitario e di mobilità interna ed esterna. Per farlo nel modo più efficace possibile rinnoviamo la richiesta, già fatta un mese fa, alle due forze più rappresentative del tavolo PD e Movimento cinque stelle, di coordinare il tavolo e di convocarlo.Noi – concludono i segretari e i consiglieri - siamo e rimaniamo a disposizione per una discussione franca e leale che abbia come priorità quella della tenuta dell’alleanza e della discussione di un percorso che ci porti in tempi certi ad iniziare il percorso per vincere le regionali nel 2024”.