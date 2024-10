"Mi auguro che i nostri avversari escano presto da questa crisi, abbiamo voglia di un competitor". È quanto afferma il presidente Ugo Cappellacci, pronto alla super sfida delle elezioni regionali in programma il prossimo 16 febbraio.

Intanto, il governatore lascia il gruppo di Forza Italia per una adesione tecnica al Movimento Sardegna Zona Franca - Lista Maria Rosaria Randaccio. In questo modo il Movimento non dovrà raccogliere le firme a sostegno della lista.

Sul fronte del centrosinistra, invece, nonostante i tempi strettissimi, dopo il ritiro di Francesca Barracciu, il Pd deve scegliere ancora il proprio candidato.

Infatti, tocca al Partito Democratico indicare una rosa di nomi agli alleati, che dovrebbe essere presentata tra domenica e lunedì alla direzione regionale. A quest'ultima è poi affidata l'ultima parola sulla scelta del candidato alla presidenza.