E’ stata convocata per venerdì prossimo, 15 settembre, in forma straordinaria, l’Assemblea Generale dei Soci della Pro loco di Orotelli per l’elezione degli organi statutari dell’associazione e per l’esame e approvazione del nuovo stutato e del nuovo regolamento.

Le operazioni di voto sono previste dalle ore 18:30 alle ore 20:30. I soci convocati sono 66. ?

Con un decreto dell’assessorato del turismo, dal 13 giugno 2017 l’Associazione turistica di Orotelli è stata commissariata “per accertata impossibilità di funzionamento degli organismi statutari” e per la durata di 90 giorni è stato nominato commissario il Presidente del Comitato provinciale Unpli di Nuoro, Pierpaolo Soro. Quest’ultimo, nei tre mesi previsti, ha coordinato le operazioni di tesseramento e a lui spetta ora il compito del ripristino degli organi statutari.

Le votazioni si terranno nei locali del Polivalente “Franco Pintus”, in località Santa Ruche.