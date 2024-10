“Il Comune di Cagliari sta puntando per creare un nuovo modello di sviluppo del sistema della mobilità che tiene conto dell'impatto sull'ambiente e sulla salute”. Nel programma verranno coinvolte anche le società partecipate, come Ctm Spa, di cui il Comune è azionista di maggioranza. Lo ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu questa mattina alla conferenza stampa nel piazzale del Deposito autofiloviario di viale Ciusa, durante la quale 3 nuovi veicoli 100% elettrici e 8 autobus diesel di ultima generazione con motore Euro VI, hanno fatto il loro esordio ufficiale.

I mezzi, acquistati in autofinanziamento da Ctm i mezzi, andranno a rafforzare la flotta e confermano anche una volta di più che l'azienda è “all'avanguardia a livello nazionale per quanto riguarda la mobilità pulita e la mobilità elettrica”.

“Nel corso di questo anno – ha aggiunto il primo cittadino - il Comune di Cagliari ha ottenuto un finanziamento di oltre 7 milioni di euro proprio per l'acquisto di autobus elettrici. Con una convenzione sono stati destinati a Ctm, in maniera tale che l'azienda possa continuare in maniera rapida nel suo piano di investimenti e di rinnovo della flotta. Ciò significa disporre di mezzi sempre più efficienti, minori spese di manutenzione e miglior servizio per i concittadini”.

Dello stesso avviso anche l'assessore alle Politiche della Mobilità, Alessio Mereu, che ha parlato di “promesse mantenute”, sia sul piano dei collegamenti fra i diversi quartieri della città, che per l'abbattimento delle emissioni nocive. “In questi ambiti si inquadra anche il progetto che l'Amministrazione comunale sta portando avanti per realizzare il senso unico nel viale Marconi: con due corsie preferenziali per i bus avrà la capacità di decongestionare il traffico privato e ridurre i tempi di percorrenza. L'utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti nell'area vasta così risulterà più vantaggioso rispetto all'automobile".