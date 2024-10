Elettra Lamborghini in concerto gratuito a Villaurbana il prossimo 20 luglio, alle ore 22:00 presso il Parco di Trunconi.

La cantante e regina dei social da oltre 7 milioni di follower su Instagram e oltre 3 milioni su Tik Tok, torna in Sardegna dopo aver presenziato a Carloforte lo scorso 31 maggio e stavolta farà tappa nell’Oristanese in occasione dell’attesissima tre giorni di festeggiamenti dedicati alla patrona di Villaurbana, Santa Margherita, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio.

Il concerto, organizzato dall’agenzia produzioni artistiche Vadilonga e da Color Sound, è il fiore all’occhiello della rosa di eventi organizzati da un comitato legato alla parrocchia, capitanato dal presidente Maurizio Lai, che riunisce le classi 74’, 84’ e 94’.

“Il nostro impegno è legato a un lungo percorso cominciato la scorsa estate in cui ci siamo impegnati in varie manifestazioni per cercare di animare la vita di una piccola comunità di 1500 abitanti come Villaurbana, organizzando varie feste in diverse occasioni, come Carnevale e Capodanno, ma anche sagre – dice Maurizio Lai ai microfoni di Sardegna Live - Siamo un gruppo numeroso, ambizioso e motivato e siamo fieri di aver stilato un programma di alto livello per i festeggiamenti”.

“Il concerto gratuito di Elettra Lamborghini, evento di una portata assolutamente enorme in un paese come il nostro, è ovviamente il piatto forte di cui siamo entusiasti e speriamo davvero rimanga un bel ricordo per tutti i visitatori che ci auguriamo saranno numerosissimi”

Tra il festival dei dj, lo spettacolo di cabaret di Peppino e gli Anticorpi e il concerto di Elettra, ci saranno tante manifestazioni collaterali che lasceranno spazio alla musica tradizionale con balli e canti sardi, all’animazione per i bambini con i giochi gonfiabili, a cavalieri, fucilieri, confraternite e ovviamente non mancherà la parte religiosa con le processioni e la messa del Vescovo di Ozieri.

“Ringraziamo per la collaborazione anche tutte le associazioni locali, tra cui l’Associazione Turistica Pro loco, e l’Amministrazione comunale di Villaurbana per il patrocinio e il sostegno”, conclude Maurizio Lai.