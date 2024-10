Il comune di Lodine ha pubblicato l’elenco dei giovani selezionati da Eurobridge e l’Associazione Malik per la partecipazione al progetto europeo EPSE (European Project School of Entrepreneurship).

I dieci ragazzi ammessi sono: Boneddu Mariagrazia, 30 anni di Sarule; Bussu Antonella, 19, di Ollolai; Bussu Mauro, 26, di Ollolai; Cocco marzia, 21, di Oniferi; Congiu Alberto, 27, di Lodine; Demontis Grazia, 18, di Gavoi; Ladu Salvatore Primo, 25, di Ollolai, Mureddu Marianna, 25, di Lodine; Piras Monia, 27, di Oniferi; Porcu Cosimo Salvatore, 19, di Sarule.

Potranno partecipare alle lezioni in qualità di uditori Cheri Luca, 36, di Sarule, Ibba Mirko, 26, Gavoi, Monni Melania, 18, di Gavoi.

Il progetto rientra nell’azione chiave 2 del Programma Erasmus plus, è attuato in Sardegna dall’Agenzia Eurobridge in collaborazione con l’Associazione Culturale Malik. Mira a sviluppare simultaneamente nei sei Paesi coinvolti (Spagna, Italia, Norvegia, Lituania, Inghilterra e Portogallo) abilità, competenze e conoscenze chiave nello sviluppo dello spirito imprenditoriale giovanile, come capacità di gestione di impresa, leadership, decision making, comunicazione, mediazione, inglese commerciale, networking, Marketing, Branding, internazionalizzazione, e-commerce, ecc. I

l progetto è co-finanziato dai Comuni di Ollolai, Lodine, Sarule e Oniferi.

Sul sito è stato, inoltre, pubblicato il calendario delle lezioni.

Di seguito il link con tutte le informazioni utili: http://www.comunelodine.gov.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=73

Foto tratta dal sito associazionemalik.it