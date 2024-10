Anche Elena Spanu oggi, venerdì 13 marzo alle ore 18, ha dato il suo contributo al flash mob sonoro contro il Covid-19.

Dalle colline di Escalaplano ha suonato le sue launeddas: prima con un malinconico Adiosa per poi concludere con Unu Alligru Campidanesu. Anche lei ha voluto esprimere un auspicio affinchè tutto possa andare bene, per i sardi e non solo, per sconfiggere il Coronavirus.

VIDEO