Ha forgiato il suo talento con la passione di un artigiano, limando il suo canto di luce e facendo brillare la sua voce di canto.

Ha cantato le storie della sua terra scavando nelle memorie intrise di poesia, portando ovunque il “carico” di un’isola che tra silenzi e solitudini ha partorito una musica che attraverso di lei ha oltrepassato i confini del mare.

Ha mescolato culture, lingue, suoni e appartenenze affinché il suo “sentire” diventasse universale.

La musica, come la vita, è l’arte dell’incontro, del confronto, del rispetto e “vestita” di note da intonare Elena Ledda continua a camminare tra le suggestioni di un percorso che la rendono la nostra più apprezzata interprete nel mondo.

A Ottana, domenica 26 febbraio alle ore 10.00, le sarà assegnato il Premio “Sa Ilonzana” 2017 dall’omonima Associazione Culturale.

Un premio al merito, al talento, alla storia artistica e all’impegno umano e sociale che la cantante ha sempre mantenuto vivo nel suo spendersi con generosa partecipazione.

Elena Ledda riceverà una maschera tradizionale ottanese, piccola opera d’arte realizzata dall’artigiano Ignazio Porcu, e un assegno in euro che l’artista ha deciso di donare a Sinergia Femminile, un’associazione di volontari nata per sostenere e promuovere in Sardegna la diagnosi e la cura del tumore del seno.

Un gesto carico di significati che accende un faro sul grande lavoro svolto da chi “mette in gioco mente, cuore e muscoli per contrastare il male, per coltivare e diffondere la speranza e l’ottimismo”.

Un gesto carico di significati che conferma, ancora una volta, la solare sensibilità di Elena Ledda.