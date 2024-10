Riguardo la notizia di ieri dell'elefantessa scappata dal circo Rinaldo Orfei a Sorso, la direzione dello stesso circo "intende precisare che Caciula (questo il suo nome) non è fuggita dal Circo, né tantomeno è stata abbandonata a se stessa e, meno che meno, ha vagato per un quarto d’ora per la città di Sorso, né ha passeggiato per qualche centinaio di metri".

"L’Elefantessa Caciula, come d’altronde tutti gli animali al seguito del circo - sottolineano attraverso un comunicato stampa - non è costretta in catene, ma è libera di girovagare all’interno dello spazio recintato a lei riservato. Il giorno 20 luglio gli addetti del Circo stavano smontando le strutture per il trasferimento verso Valledoria, prossima tappa della tournée; in questi momenti un cavallo ha avuto bisogno di aiuto e, così, anche il keeper dell’elefantessa è andato a dare una mano. Caciula, per sua natura golosa come ogni elefante, ha approfittato di questo momento e ha attraversato la strada, attratta dal profumo dell’aiuola del giardino di fronte. Il suo keeper è accorso immediatamente (nel video http://www.sardegnalive.net/it/news/elefante-scappa-dal-circo-e-passeggia-sulla-strada è documentato che raggiunge l’elefantessa Caciula dopo 1 minuto e 30 secondi) ed ha riaccompagnato Caciula al Circo, conducendola dolcemente".

"Non c’è stata alcuna fuga - conclude la direzione del circo Rinaldo Orfei - non si è trattato di un quarto d’ora, non ha percorso centinaia di metri. Va notata, invece, la familiarità e tranquillità dell’elefantessa nel rapporto col suo keeper e quando passa vicino alle persone.”