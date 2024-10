A fronte di quella che viene definita una "continua e feroce polemica, non più accettabile, verso le associazioni agricole che manifestano dubbi sulla riconversione a carbone della centrale elettrica di Ottana", il capogruppo di Sardegna Vera in Consiglio regionale, Efisio Arbau (La Base), invita l'imprenditore Paolo Clivati, ad un incontro a Ollolai con i pastori ed i loro rappresentanti.

"Sono sicuro che riusciremo a trovare il modo per capirci anche se nelle rispettive convinzioni - ha spiegato Arbau - io, ad esempio, credo che il carbone non sia il futuro anche se ho letto con attenzione e scrupolo i documenti che dimostrano che la scelta è 'quasi' obbligata per conservare il regime dell'essenzialità per la centrale gestita da Ottana energia".