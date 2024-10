La visuale era certamente fra le più romantiche di cui si possa godere in Sardegna. L'aria frizzante e la brezza salmastra di una soleggiata giornata di gennaio ad Alghero. Gli ingredienti per un piacevole pomeriggio all'aperto c'erano davvero tutti. Devono aver pensato questo i due amanti "paparazzati" sotto i bastioni della cittadina catalana mentre si facevano trascinare dalla passione.

Lei, seduta sopra il compagno, lo bacia focosamente. I due si strusciano e si muovono come se niente e nessuno possa disturbarli. E il pescatore che opera a pochi metri da loro, in effetti, non sembra avere alcun interesse a interrompere la coppia. Anzi, la osserva impassibile, seduto su una seggiola.

Sulle mura della città, nel frattempo, si raduna una folla di curiosi (si sente anche lo schiamazzare di qualche bimbo) che osservano attenti, commentano. "Questi si chiamano atti osceni in luogo pubblico", esclama una donna in uno dei video diffusi sul web e divenuti virali in poche ore. (VIDEO IN COPERTINA)