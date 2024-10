L'immagine di due ragazze che si scambiano tenerezze ed effusione nel centro cittadino, a Sassari, è stata diffusa sul web suscitando un'accesa polemica. E' una location insolita quella scelta dalle due giovani per il loro momento di intimità. L'immagine le ritrae sdraiate sui gradini dell'elegante fontanone contenente la scultura realizzata da Angelo Maggi, nel cuore della Ztl dello shopping e delle attività commerciali, lì dove via Cavour interseca via Cagliari e via Brigata Sassari. Sono le 15.30 del pomeriggio e a quell'ora, da quelle parti, è un via vai di passanti, studenti, famiglie, autobus.

"Non mi disturba quello che stanno facendo – commenta l'utente che ha condiviso l'immagine sul gruppo Segnala a Sassari – mi disturba dove lo stanno facendo! Se vuoi infilare la mano nei calzoncini della tua amica, o compagna, o fidanzata, quello che è, non hai bisogno di farlo in una via pubblica davanti a tutti".

Una denuncia che non poteva non suscitare polemiche. Così, sotto la foto, in tanti hanno commentato prendendo le difese o le distanze dal gesto. "Volgari e maleducate", le definisce qualcuno. Una donna commenta: "Io se vedo due persone che si scambiano effusioni distolgo lo sguardo, di certo non faccio foto". "Ma siete seri? – domanda una ragazza – Queste sono sopra una fontana a masturbarsi e secondo voi chi ha fatto la foto doveva farsi i fatti suoi? Bisognava chiamare qualcuno per atti osceni in luogo pubblico". "Fate l'amore, non la guerra. Prendiamola sul ridere via!" commenta qualcun'altro.

Il dibattito è andato avanti per tutto il pomeriggio mentre l'immagine è stata rilanciata su diverse pagine Facebook legate al capoluogo turritano.