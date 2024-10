Ottima notizia per il Comune di Cossoine. Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Sabrina Sassu ha vinto il bando regionale per l’efficientamento energetico delle strutture pubbliche. Un successo che porterà in dote la somma di 975mila euro da destinare alla riqualificazione energetico-ambientale degli edifici comunali. Tutto grazie al nono posto ottenuto in graduatoria su 52 domande finanziate e 259 presentate.

«La vittoria di questo bando – ha affermato il vicesindaco Massimiliano Senes – è frutto dell’ottimo lavoro di squadra compiuto dalla nostra Amministrazione grazie, anche, all’aiuto di tecnici esterni e dell’operato del nostro ufficio tecnico».

Un progetto che permetterà la sostituzione degli attuali punti d’illuminazione, ormai obsoleti, con quelli a Led, e degli infissi con scarsa efficienza energetica con modelli di ultima tecnologia.

Inoltre, Senes ha posto l’accento sul fatto che Cossoine «sarà uno dei primi del Meilogu a posizionare le colonnine di ricarica per le auto elettriche. In più, gli edifici comunali che producono energia saranno dotati di nuovi sistemi virtuosi, attraverso l’utilizzo di un sistema tecnologico che permette il trasferimento di energia in esubero agli altri edifici».

«La nostra richiesta è stata premiata dalla Regione – ha concluso Senes –, a conferma della qualità e della lungimiranza del progetto presentato».