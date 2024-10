Sono stati completati nel tardo pomeriggio di oggi i tamponi sui 50 lavoratori del Billionaire di Porto Cervo, il locale di proprietà Flavio Briatore. I dipendenti, da alcuni giorni, sono in auto isolamento dopo i dei sei casi di positività accertati su altrettanti collaboratori stagionali dello staff.

Stanno trascorrendo queste giornate negli alloggi messi a loro disposizione dal Billionaire e sono stati radunati nel locale in Costa Smeralda, chiuso dal 17 agosto, per sottoporsi ai controlli disposti dall'autorità sanitaria. Ora sono tutti in attesa dell'esito del test.