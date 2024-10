Parlare di tennistavolo in Sardegna vuol dire parlare di scudetti, di momenti felici e qualche momento di appannamento. Come sta oggi il movimento isolano? Quali le prospettive future? Di questo e altro parleremo in compagnia di Simone Carrucciu, Presidente regionale della Federazione Italiana Tennistavolo e da 20 anni alla guida del Tennistavolo Norbello. E' lui l'ospite graditissimo della puntata odierna di "Effetto Serra - il talk show sul Social".