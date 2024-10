Sarà un’edizione di Cortes Apertas particolarmente colorata e fortemente identitaria quella in programma a Ovodda il 16 e il 17 dicembre, in chiusura di Autunno in Barbagia.

Il Comune di Ovodda, a capo del sindaco Cristina Sedda, la Pro loco e tutte le Associazioni operanti nel paese barbaricino, lavorano da tempo per rendere ancora più accogliente la tappa di quest’anno, che per la prima volta si svolgerà a ridosso del Natale, in un clima reso ancora più suggestivo dall’imminenza delle festività.

Circa 400 figuranti in costume sardo, in rappresentanza di oltre 60 centri dell’isola, inonderanno le vie del paese, gli angoli suggestivi, le antiche abitazioni in cui saranno esposti i saperi della comunità, prima di animare il pomeriggio di uno degli appuntamenti più attesi della stagione, insieme ai Gruppi Folk “Orohole” e “Oleri” al Coro Polifonico “Zente Sarda” di Ovodda diretto da Enrico Pilo, ai musicisti Giovanni Mattu, Pierpaolo Vacca, Carlo Crisponi, Luca Cocco e Peppino Bande.

Una meravigliosa e imponente Sfilata che culminerà con la Grande Festa dell’isola, lungo la via principale e in prossimità della Piazza Gennargentu, presentata da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, organizzata e trasmessa in diretta da Sardegna Live, con canzoni, balli sardi e diversi protagonisti dello spettacolo e del folklore.

Nel paese dei centenari, del buon pane e formaggio, dei dolci caratteristici, delle tante produzioni artigianali e di una vivacissima attività culturale, ci sarà spazio anche per i convegni, dimostrazioni e lavorazioni, laboratori, degustazioni, spazi ludici, mostre e spettacoli teatrali. Tra le iniziative in programma, c’è attesa per la performance dell'artista ovoddese Gisella Vacca.