Giro di boa a IsReal, il festival di cinema del reale che ha oggi in calendario la terza delle sei giornate del fitto programma di proiezioni, incontri, dibattiti. Intanto, all’auditorium Lilliu di via Mereu, sempre incredibilmente gremito in questa edizione da record, continua anche oggi, la proiezione dei film in "Concorso internazionale". Alle 16 THE AVALANCHE di Pinar Ögrenci, sul genocidio armeno, e LANDSCAPE SUSPENDED, sul territorio conteso dei monti Zagros in Iran, di Naghmeh Abbasi; alle 18 UNE JEUNESSE ITALIENNE di Mathieu Volpe, ritratto sul senso di sradicamento di una generazione alla ricerca del proprio posto del mondo tra Africa e Italia.

Tra i film in programma nella sezione "Scenari sardi", questa sera alle 21 DOMUS DE JANAS di Myriam Raccah: un film che compone un affascinante affresco di una comunità, in cui lo straniante convive con il fiabesco. Girata alle pendici del Corrasi, tra i campi tormentati dalla siccità, un'opera in cui riprendono vita antiche leggende.

I registi saranno presenti in sala per incontrare il pubblico. Un uditorio composto da appassionati, filmakers, studiosi arrivati a Nuoro dalle più diverse latitudini per questo appuntamento che ormai si è ritagliato uno spazio importante tra i festival internazionali che privilegiano la narrazione con l’occhio del documentario, fatta di analisi mai scontata, denuncia e uno spirito partigiano o militante sulle tante questioni ed emergenze che affliggono il pianeta.

Ovviamente anche in questa edizione sono e rimangono temi caldi quelli dell’ambiente e del paesaggio, del post-industriale, delle tradizioni che sopravvivono come resistenza culturale.

Uno spaccato davvero trasversale o transfrontaliero che a tratti con il linguaggio delle immagini, con il suono riesce a creare quella magia tipica della poesia.

IsReal – Festival di Cinema del Reale è organizzato dall’ISRE, il cui Consiglio di amministrazione è composto dal presidente Stefano Lavra, dal sindaco di Nuoro Andrea Soddu e da Giuseppe Marco Dessena. La direzione generale dell’Istituto è affidata a Marcello Mele, la direzione del servizio tecnico scientifico a Marco Efisio Mulas.

Il programma di oggi

Giovedì 8 giugno

CONCORSO INTERNAZIONALE

The Avalanche Pınar Öğrenci | Germania, Turchia, 2022, 60’

Liberamente ispirato a un racconto di Stefan Zweig, il film rielabora gli eventi del genocidio armeno per riconoscerne i traumi lasciati sul paesaggio e sulla sua memoria.

a seguire

CONCORSO INTERNAZIONALE

Landscape Suspended Naghmeh Abbasi | Iran, Canada, 2022, 26’

L’interrogatorio di un poliziotto di frontiera scorre sulle immagini dei monti Zagros, in Iran, dando vita a una riflessione su un territorio conteso da cui emerge il senso di un conflitto ancestrale.

18.00

CONCORSO INTERNAZIONALE

Une jeunesse italienne Mathieu Volpe | Italia, Francia, Belgio, 2022, 82’

Il venticinquenne Sokuro, figlio di immigrati burkinabé, vive da straniero nel proprio paese: l’Italia. Un ritratto sul senso di sradicamento di una generazione alla ricerca del proprio posto del mondo.

21.00

SCENARI SARDI

Domus de Janas Myriam Raccah | Belgio, Italia, 2023, 69’

Alle pendici del Corrasi, tra i campi tormentati dalla siccità, prendono vita antiche leggende. Il film compone l’affascinante affresco di una comunità, in cui lo straniante convive con il fiabesco.