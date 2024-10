120mila euro. Sarà questa la cifra che la Giunta regionale della Sardegna, su proposta di delibera dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Giuseppe Dessena e approvata questa mattina, ha deciso di destinare alla mostra del libro 2018 che si terrà a Macomer e che avrà come titolo "Mediterraneo, racconti di cultura e libertà”.

Decisa, anche, la ripartizione della somma: 100mila euro al Comune di Macomer per la macchina organizzativa e 20mila agli Enti locali per l’organizzazione degli eventi diffusi che saranno concordati con l’Assessorato.

Inoltre, sono previsti ulteriori 30mila euro per la partecipazione della Regione - in collaborazione con l’AES (Associazione Editori Sardi) – alla seconda edizione della Fiera “Tempo di Libri” di Milano, che si svolgerà dall’8 al 12 marzo, e per l’allestimento di uno spazio espositivo all’interno del “Punto Italia” alla Frankfurter Buchemesse dal 10 al 14 ottobre.