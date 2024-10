Edith Elise Jaomazava sarà la prossima protagonista del progetto Marina Family Friendly, organizzato dalla cooperativa Si può fare Onlus.

Venerdì 13 dicembre alle 17.30, nell’Hostel Marina, la maga delle spezie terrà un seminario dal titolo “Miel d’Afrique”, un viaggio alla riscoperta di sadi sapori, colori e culture lontane insieme a una personalità d’eccellenza.

Nata in Madagascar da una delle prime famiglie di produttori di spezie, ha vinto nel 2010 il Money Gram Award 2010, premio all’eccellenza nell’imprenditoria etnica in Italia. Dal 1997, vive in Italia, più precisamente a Torino.