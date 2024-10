Un immobile ad uso residenziale in Via del Castagno ad Olbia è stato acquistato da Torre Sgr S.p.A., società di gestione del Fondo immobiliare per l'Housing sociale della Sardegna. L'obiettivo del fondo è investire nel territorio in iniziative immobiliari, con elevati standard energetici e di sostenibilità ambientale, autonomamente funzionali ad incrementare la dotazione di degli alloggi sociali.

Il complesso immobiliare "Corte Fiorita" è composto da quattro palazzine, di cui due terminate e due da ultimare, per un totale di 60 appartamenti e spazi sociali completamente ad uso gratuito dei residenti per svolgere attività ludico ricreative.

L'inizio dei lavori di completamento è previsto per la prima metà di dicembre e saranno ultimati entro settembre 2018. Trenta appartamenti saranno dati in locazione convenzionata a lungo termine, 18 in vendita convenzionata immediata e 12 in locazione convenzionata con patto di riscatto.

Per gli alloggi destinati alla locazione, dopo la firma della convenzione con il Comune di Olbia, verrà pubblicato un bando di assegnazione per la raccolta di candidature di cittadini interessati all'iniziativa, che rispettino i requisiti soggettivi che verranno preventivamente condivisi con l'amministrazione comunale di Olbia.

Destinatari dell'intervento saranno soggetti appartenenti alle cosiddette "fasce deboli", ovvero con un reddito insufficiente per sostenere l'affitto a condizioni di mercato ma, allo stesso tempo, troppo elevato per accedere all'edilizia residenziale pubblica: nuclei familiari con figli, giovani coppie, studenti universitari, anziani in condizioni di disagio, lavoratori con contratti atipici e altre categorie sociali che versano in condizioni di disagio abitativo.