Ammonta ad oltre 32 milioni di euro, destinati ai Comuni, alle Province e alla Città Metropolitana di Cagliari, il finanziamento per gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici scolastici che possono riguardare la nuova costruzione, l’adeguamento o miglioramento sismico, l’efficientamento energetico e gli interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione di agibilità.

Il 5 gennaio sarà pubblicato sul Buras il secondo bando per l’edilizia scolastica, approvato della Giunta Regionale.

“Continuiamo ad investire per dare al mondo della scuola spazi più moderni, efficienti e sicuri - dice il presidente della Regione Christian Solinas -. Dal 2019, sommando tutte le diverse fonti di finanziamento, abbiamo programmato oltre 300 milioni di euro a favore dell’edilizia scolastica. Proseguiamo senza sosta il nostro percorso per accrescere costantemente la qualità degli ambienti di apprendimento, per la messa in sicurezza e per la riqualificazione energetica delle nostre scuole”.

“Nonostante la rigidità dei procedimenti legati al PNRR – sottolinea l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu - la Giunta Solinas ha voluto premiare in maniera significativa i progetti che andranno a migliorare gli spazi di apprendimento e i progetti inerenti gli edifici localizzati in aree montane o svantaggiate”.

"Sappiamo - spiega ancora Andrea Biancareddu - che la problematica delle difficoltà di apprendimento e quella degli abbandoni non si risolve solo con la realizzazione di edifici di qualità, ma è evidente che svolgere le lezioni in aule ben illuminate, con una buona circolazione dell'aria, con un buon confort termico e acustico ha indubbi effetti positivi sulla vita quotidiana degli studenti, dei docenti e di tutto il personale".