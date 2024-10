Proseguono i corsi di formazione continua per le imprese edili e dell’impiantistica della Sardegna.

Il progetto “Energie in costruzione”, finanziato dalla Regione Sardegna a valere sull’Avviso pubblico FOCS–Formazione Continua in Sardegna, prevede la preparazione di circa 400 fra titolari e dipendenti di imprese che avevano fatto richiesta di iscrizione.

L’attività è realizzata da Confartigianato Imprese Sardegna, dalla CAE-Cassa Artigiana dell’Edilizia Sardegna, dall’Agenzia formativa Scuola&Formazione Confartigianato e dalla capofila CNOS FAP del sistema Salesiano.

Le attività formative, totalmente gratuite per le imprese partecipanti, sono suddivise in tre corsi: “Addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio (PIMUS)”, “Primo Soccorso e Antincendio”, ed “Esperto nelle applicazioni delle tecniche di risparmio energetico”.

A partire dal 31 ottobre si avvieranno i corsi PIMUS a Cagliari per proseguire con altri corsi a Lanusei e Alghero.

“In questo momento di forte crisi, soprattutto per le imprese delle Costruzioni - afferma Filippo Spanu, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna - riuscire a fornire un supporto formativo al comparto, che non comporti costi ma che aumenti le competenze degli addetti, consente di porre le basi per la sopravvivenza attuale delle aziende sul mercato e per prepararle al meglio non appena le cose miglioreranno”.