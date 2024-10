Si è tenuta questa mattina, all’alba, sulla cavalcavia della 195 all’altezza della diga Monti Nieddu, la protesta degli edili Fillea Filca e Feneal. Un’iniziativa che anticipa quella che si terrà domani alle 10.00, sotto l'assessorato regionale ai Lavori pubblici in Viale Trento a Cagliari.

“Oggi stiamo stati sulla 195 e domani saremo sotto l’assessorato guidato da Frongia – hanno dichiarato i segretari regionali Fillea Erika Collu, Filca Giovanni Matta e Feneal Marco Foddai – perché alcune delle proposte contenute nella piattaforma nazionale possono essere vagliate anche dalla Regione, alla quale abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere azioni mirate a sostegno di un settore traino per tutta l’economia”.

Nella struttura è stato esposto lo striscione “Cantiere diga Monti Nieddu: facciamolo ripartire”. Tra le loro richieste anche quella di un tavolo permanente con tutti i soggetti coinvolti per monitore le opere in corso d’opera ma anche per vagliare le ulteriori infrastrutture necessarie.