Ritorna l’attività di sensibilizzazione in spiaggia degli ecovolontari del Comune di Sassari, inserite nel piano della comunicazione dell'appalto per il servizio di igiene urbana.

La manifestazione, in programma simultaneamente nelle spiagge di Porto Ferro e di Porto Palmas (Bandiere Blu 2018), sabato 7 luglio dalle 9.15 alle 11.00, vedrà la partecipazione anche degli ecovolontari dei centri per migranti e degli ecovolontari speciali che già dall'anno scorso supportano l’associazione.

La novità di quest’anno riguarderà l’azione di verifica e pulizia che non interesserà solo l’arenile ma anche il mare, grazie all'aiuto di due realtà che operano nel diving e che collaboreranno a questa operazione anti littering marino.

Inoltre a Porto Palmas, protagonista per il secondo anno consecutivo dell’attività degli ecovolontari, entreranno in acqua i sub del centro didattico di immersione Sommozzatori Sassari, mentre delle acque di Porto Ferro, alla terza partecipazione di fila, si occuperanno i ragazzi dell’associazione Mare di Fuori. L’evento sarà supportato dalla Polizia locale del Comune di Sassari e della Capitaneria di Porto.