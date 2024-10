Sabato 11 e Domenica 12 luglio a Villanova Monteleone è in programma la terza edizione della “Ecofiera dei formaggi e dell’agroalimentare”. Una manifestazione che coinvolge gli operatori lattiero caseari della Sardegna, sia privati che cooperative, che saranno invitati a mettere in vetrina le produzioni in un’ottica di promozione e valorizzazione economico-commerciale dei loro prodotti. Saranno invitati anche gli operatori dell’agroalimentare (salumi, vino, miele, dolci, pane, ecc), nonché coloro che offrono beni e servizi nel settore agricolo e zootecnico. L’Eco-fiera dei formaggi di Villanova Monteleone” nasce dalla volontà di promuovere non solo i formaggi come prodotti alimentari, ma anche come “ambasciatori di una cultura” che racconta, con i profumi e i sapori, le nostre produzioni, le nostre tradizioni e i nostri territori. Saranno, peraltro, presentate le peculiarità delle produzioni tipiche e tradizionali che, unitamente ai formaggi, rappresentano le eccellenze agroalimentari delle aree a vocazione agropastorale della nostra terra.

La fiera, prevista nelle giornate del 11 e 12 luglio 2015 a Villanova Monteleone come lo scorso anno in un’area pubblica attrezzata, contemplerà oltre alla “vetrina espositiva” dei prodotti, momenti dedicati alla degustazione e alla dimostrazione dei processi produttivi con laboratori del gusto ad opera deli tecnici dell’agenzia Laore.

Le serate saranno impreziosite dalla esibizione dei Cordas et Cannas, sabato 11 luglio alle ore 22.30, mentre la domenica si esibiranno sempre alle 22.30 i Nasodoble, preceduti dalle esibizioni del gruppo folk tradizioni popolari di Villanova, dal coro de Iddanoa. Nella due giorni si potranno visitare i padiglioni dell’ ISOLA che ospiteranno la mostra artigianale Manos de Oro, con la creatività degli artigiani del legno, sughero, ferro e tappeti villanovesi, in esposizione per l’intera durata della manifestazione. Inoltre, si potranno visitare gli spazi espositivi di Su Palatu, che ospita la mostra di pittura “Granchi Disegnati” del maestro Salvatore Esposito e la mostra “Bandelas” che propone le antiche bandiere delle feste patronali del paese, corredate da una serie di fotografie ed arredi sacri, concessi dalla Parrocchia di San Leonardo. Negli spazi di Sa Domo Manna permane la mostra Uomini e cacciatori nonché il museo etnografico e le camere della Poesia Estemporanea Remundu Piras.

L’assessore al Turismo Gianni Sogos, rileva che sono in programma un insieme di iniziative proposte in un paese, Villanova Monteleone, sito a pochi km da Alghero e Sassari, inserito in un contesto ambientale e paesaggistico ricco ed originale, con un vasto territorio che da una parte guarda il mare e dall’altra l’entroterra del Logudoro-Mejlogu e la vallata col Lago Temo, il Monte Minerva e Monteleone Roccadoria, con una cultura che richiama gli aspetti più genuini e particolari del mondo agro-pastorale.

La presenza delle aziende di commercializzazione di attrezzature e prodotti per l’agricoltura, di quelle artigiane e dell’ agro-alimentare, della Camera di Commercio di Sassari e delle Associazioni di categoria è considerato di grande importanza per la promozione non solo del formaggio e dei suoi derivati, ma anche dell’artigianato artistico e di tutte le produzioni alimentari.

Considerata la valenza della manifestazione, quale spazio di promozione e valorizzazione dei formaggi e delle produzioni agro-alimentari della Sardegna, auspichiamo che anche quest’anno la fiera possa confermare se non migliorare il successo delle passate edizioni.