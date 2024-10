Sarà dedicata interamente al ricordo di Ferruccio Garau il nuovo appuntamento della venticinquesima edizione di “Echi Lontani, in programma venerdì 29 marzo, giorno in cui il fondatore della rassegna avrebbe festeggiato il compleanno.

Alle 21.00, nella chiesa di Santa Maria del Monte, in via Corte d’Appello a Cagliari, si esibirà il Janas Ensemble, formazione composta da Lorenzo Cavasanti (flauto), Antonio Fantinuoli (violoncello) e Paola Erdas (clavicembalo), in un concerto dal titolo “Un sogno – La follia”.

Il programma prevede l’esecuzione di brani che spazieranno dal padre benedettino Diogeno Bigaglia a quelli di Francois Couperin, da Jean- Fèry Rebel a Marin Marais sino a partiture di Antonio Vivaldi e Arcangelo Corelli.