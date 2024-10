Sabato 18 maggio alle 21.00, nuovo appuntamento con il festival “Echi Lontani”. Nella Chiesa di Santa Maria del Monte si esibirà l’ensemble Les Jardins de Courtoisie (composto da Anne Delafosse e Barnabé Janin, al canto a alla viella, e da Gwenaël Bihan al flauto) che proporrà un concerto dal titolo “D’amoreux cuer vuel chanter". In programma canzoni d’amore di Corte del XIII, XIV e XV secolo.

Come si legge nelle note di sala: “I Jardins de Courtoisie intendono far rivivere, senza preoccuparsi dei confini, il vasto repertorio di composizioni liriche in francese- langue d’Oïl- che definisce una parola semplice e bella: la Chanson. Dall’arte dei Trovieri alla forma dell’air de cour del XVII secolo, con la continuità delle generazioni, i repertori delle Chanson riflettono una consequenzialità sottile e forte con il tema preferito della poesia amorosa più raffinata”.