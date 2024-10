Non si fermano neanche per il primo maggio, gli appuntamenti dedicati alla ventiquattresima edizione del festival “Echi Lontani”. Domani alle 19.00, nella bellissima cornice della Basilica di Santa Croce a Cagliari andrà in scena un nuovo appuntamento dedicato alla memoria di Luigi Ferdinando Tagliavini, considerato il più grande interprete e conoscitore della musica su organi storici.

I protagonisti saranno l’organista olandese Liuwe Tamminga e il cornettista statunitense Doron David Sherwin in un concerto dal titolo “A caval di secolo. Musiche in viaggio tra ‘500 e ‘600”, che chiuderà la ventiduesima edizione di “Organi in concerto: itinerari sugli organi storici restaurati”. Per l’occasione saranno proposti brani di Giovanni Paolo Cima, Girolamo Frescobaldi e Lucio Guarnieri.