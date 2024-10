Domani 29 aprile, nuovo appuntamento con il festival “Echi Lontani”, promosso dall’omonima Associazione Echi lontani, in partenariato con il Conservatorio “G. P. da Palestrina”, la Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e l’associazione culturale “Le Officine”.

Alle 21.00, la Chiesa del Santo Sepolcro a Cagliari, ospiterà il concerto dell’organista olandese Liuwe Tamminga, tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2018, che proporrà opere di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e a Giacomo Puccini.

Per l’occasione Tamminga suonerà l’organo storico della chiesa, un Tommaso Piacentini e Antonio Battani del 1875. L’esibizione di domani aprirà la sezione dedicata agli di “Organi in concerto: itinerari sugli organi storici restaurati”, che propone concerti nelle chiese in cui, grazie al restauro, i vecchi organi hanno ricominciato a suonare.