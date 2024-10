Anche se non è scritto espressamente, lasciare l'auto in sosta con il finestrino aperto può rientrare nelle violazioni dell'articolo 158 del codice della strada. Una norma, probabilmente poco conosciuta, che è costata una contravvenzione ad un turista italiano in vacanza ad Alghero.

"Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso" è scritto nell'articolo del CdS al comma 4.

Chi non rispetta questo comma è passibile di sanzione, come spiegato al successivo comma 6: "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 24 a 97 per ciclomotori e motoveicoli, e da euro 41 a euro 168 per gli atri veicoli".