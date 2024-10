L’indice Rt della Sardegna, ovvero l'indice di diffusione del Covid-19 è pari a 0,48.

“Nell’elenco Comune per Comune vedrete che la stragrande parte dei Comuni hanno avuto una circolazione talmente bassa e un numero di casi talmente bassi da sterilizzare questo parametro, nel senso che il parametro Rt, come indicatore, assume valore solo con un numero di casi superiore a trenta. Quindi tutti quei Comuni che hanno avuto meno di trenta casi sono statisticamente non rilevanti: questo significa che troverete nella relativa stringa la sigla Nc, non calcolabile”, ha spiegato il presidente Christian Solinas.

Il dettaglio Regione per Regione: Abruzzo 0,75; Basilicata 0,88; Bolzano 0,44; Calabria 0,8; Campania 0,6; Emilia Romagna 0,53; Friuli Venezia Giulia 0,51; Lazio 0,62; Liguria 0,65; Lombardia 0,57; Marche 0,29; Molise 0,42; Piemonte 0,53; Puglia 0,96; Sardegna 0,48; Sicilia 1,12; Toscana 0,6; Trento 0,44; Umbria 0.83; Valle d'Aosta 0,52; Veneto 0,53.