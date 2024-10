In Sardegna, nella mattinata di oggi tornerà la pioggia nei settori occidentali anche se non dovrebbe essere intensa come quella di ieri. In arrivo anche il vento.

Il libeccio questa notte sarà spazzato via dal maestrale che sferzerà i settori settentrionali della Sardegna raggiungendo anche i 20-30 nodi, pari a oltre 50 chilometri orari. I mari saranno mossi. Mentre giovedì, dopo qualche temporale nella mattinata, dovrebbe tornare il sereno almeno sino al fine settimana quando è prevista un'altra ondata di maltempo.

Nel dettaglio, nella giornata di oggi in tutta la Penisola

NORD:

- ESTESA NUVOLOSITA' SU TUTTE LE REGIONI CON PRECIPITAZIONI SPARSE

CHE RISULTERANNO DIFFUSE E PERSISTENTI A PREVALENTE CARATTERE DI

ROVESCIO O TEMPORALE, LOCALMENTE INTENSI, SU LIGURIA, LOMBARDIA,

AREE MONTANE E PEDEMONTANE DEL PIEMONTE, EMILIA, VENETO E FRIULI

VENEZIA GIULIA; SULLE RESTANTI AREE LE PRECIPITAZIONI RISULTERANNO

PER LO PIU' DEBOLI O MODERATE.



CENTRO E SARDEGNA:



- SULLA SARDEGNA NUVOLOSITA' IRREGOLARE CON ADDENSAMENTI NUVOLOSI

PIU' COMPATTI SULLA PARTE OCCIDENTALE DELL'ISOLA ASSOCIATI A ROVESCI

SPARSI E ISOLATI TEMPORALI; LOCALI PIOVASCHI POTRANNO INTERESSARE

ANCHE LE RESTANTI AREE TRANNE QUELLE ORIENTALI DOVE SI AVRA' QUALCHE