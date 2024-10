Centosettesimi su centosedici capoluoghi italiani, dietro Campobasso, Catanzaro, Trapani e Ragusa. Ultimi in Sardegna, preceduti anche da Tempio, Iglesias, Sanluri e Villacidro.



È questo il risultato dell'indagine sull'innovazione tecnologica nelle città condotta dalla società milanese Between e pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Uno studio condotto sulla base di 153 parametri e che ci consegna un quadro terribilmente preoccupante.



È evidente a tutti che Nuoro, in questi anni, ha perso terreno e competitività rispetto alle altre città d'Italia e dell'Isola. Vederla relegata agli ultimi posti della classifica nazionale sull'innovazione tecnologica conferma quella percezione di arretratezza che molti in città avvertono.



Lo strumento usato per stilare la classifica è lo "Smart City Index", un indice in grado di misurare, appunto, la capacità di un centro urbano di essere "Smart", cioè intelligente. Sono molti gli indici che vedono Nuoro relegata in terza fascia come fanalino di coda. Non siamo all'avanguardia per quanto riguarda la mobilità sostenibile, i servizi sanitari elettronici e i servizi on line della pubblica amministrazione ma siamo maglia nera anche per quanto riguarda la mobilità alternativa e le risorse naturali (con riferimento a gestione dei rifiuti e dispersione delle acque). Fatto 100 il punteggio di Bologna, prima in classifica, il punteggio della città di Nuoro è pari a 47,5. Un altro indicatore di come questa città sia amministrata male. Non siamo al passo con gli altri e siamo stati superati da centri più piccoli del nostro, evidentemente più attenti all'infrastrutturazione tecnologica e alla qualità dei servizi.



Benché anche questa sia una classifica comparsa sul Sole 24 Ore ho paura che i cittadini nuoresi non potranno averne notizia consultando il sito del Comune. Se infatti, per un mese abbondante, sull'home page è stata riportata la notizia relativa al gradimento del sindaco di Nuoro (e riportata in una classifica del Sole che misurava l'apprezzamento dei primi cittadini d'Italia) ho come l'impressione che della classifica sulle Smart cities i nuoresi sul sito del Comune non troveranno traccia. Si tratta infatti, in questo caso, di una notizia che non soddisfa in nessun modo la vanità di governa il nostro capoluogo. Del resto il sito del Comune assomiglia sempre meno a uno spazio di informazione e sempre più a un luogo di propaganda per sindaco e assessori. Pagato, però, coi soldi di tutti.



Questo è il link della sintesi completa dello studio condotto da Between:http://www.between.it/pdf/Between_SmartCityIndex2013.pdf