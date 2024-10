Alghero si sta preparando a ospitare nel migliore dei modi la prima tappa della 100esima edizione del Giro d’Italia.

La cittadinanza è in fermento e tante sono le iniziative messe in campo per accogliere al meglio i tanti visitatori.

Tra queste c’è l’idea del bartender Dario Olmeo che, per omaggiare la centesima edizione, la cui partenza è prevista per il prossimo 5 maggio proprio dalla Rivera del Corallo, ha creato un nuovo cocktail “The 100th Pink”.

La bevanda, con il suo color rosa, richiama la maglia dei ciclisti e il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, organizzatore dell'evento.

Per la realizzazione del cocktail, Dario ha utilizzato mirto rosso, batida de coco, lime spremuto, ginger beer a base di estratto della radice di zenzero, spumante, emulsione di vodka, spolverata di cioccolato fondente, semi di sesamo, miscela floreale “fiore mix”.

Importante anche la presentazione di “The 100th Pink” con una guarnizione composta da frutti di bosco, cannella, alghe marine, passion fruit e spuma di arancia rossa e vaniglia.

Dario Olmeo, algherese di 25 anni, ha frequentato i principali corsi e master a livello internazionale distinguendosi sempre per le sue creazioni.

“Quest'anno – ha sottolineato il bartender - mi è sembrato doveroso omaggiare un'importante evento mondiale come il Giro d'Italia di ciclismo che per la storica centesima edizione ha scelto la mia Alghero per la Grande Partenza”.