CONCORSO FOTOGRAFICO "IL CARNEVALE BARBARICINO TRA I SENTIERI DELL'IDENTITÀ"

Comunicato

Il Consorzio Bim Taloro e Sardegna Live comunicano i nomi dei vincitori del concorso fotografico “Il carnevale Barbaricino tra i sentieri dell’identità”.

La Giuria popolare ha scelto di premiare Andrea Mereu (autore) per lo scatto intitolato “Su Bundu di Orani”.

La Giuria istituzionale ha scelto di premiare Guido Cantone (autore) per lo scatto intitolato “La Fine dei Giochi – Ottana 2014”.

Le maschere artigianali del Carnevale barbaricino, premi in palio del concorso, saranno consegnate ai vincitori dal Presidente del Consorzio Bim Taloro, Giovanna Busia, nel corso della manifestazione “Colores de beranu”, la sfilata di coppie in costume tradizionale in rappresentanza di oltre cento paesi della Sardegna, condotta da Giuliano Marongiu, in programma a Ovodda domenica 8 giugno alle ore 17.00.

Redazione Sardegna Live Consorzio Bim Taloro