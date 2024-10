In Sardegna

"La Regione tiene alta la guardia sul virus Ebola vista l'emergenza internazionale ma ritiene irresponsabile alimentare allarmismi, visto che non ci sono motivi per pensare a una possibile diffusione del virus in Sardegna. In queste ore stiamo lavorando per raccogliere tutte le informazioni sanitarie utili al caso, ma intanto rassicuriamo la popolazione sul fatto che al momento non c'è alcun rischio di contagio".