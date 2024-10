Dopo due mesi dall’avvio del nuovo piano della sosta in centro a Quartu Sant’Elena, il Comune e Abaco Spa mantengono il loro impegno di facilitare il più possibile il cittadino e rendere la sosta “Smart”.

Ciò grazie all’attivazione di due App, disponibili da lunedì 3 dicembre, già ampiamente diffuse in molte città italiane: Easypark e myCicero.

«Assieme ad Abaco SmartCities, azienda vincitrice dell’appalto per la gestione della sosta a pagamento in città, abbiamo fatto tutto il possibile affinché il Piano della sosta fosse completato entro le festività natalizie, in modo da facilitare lo shopping e la fruizione del nostro centro cittadino già nel periodo prenatalizio, quando fervono i preparativi in vista delle feste – ha sottolineato il Sindaco Stefano Delunas -. È un altro passo avanti per agevolare i cittadini, venendo quindi incontro all’impegno dagli stessi profuso nel rispettare il progetto ‘So Stare a Quartu’, operativo fin dall’8 ottobre scorso. Dopo qualche piccolo disagio iniziale, inevitabile durante qualsiasi periodo sperimentale, abbiamo applicato nuove migliorie al servizio. I risultati positivi sono oggi sotto gli occhi di tutti: da una città più ordinata e vivibile, alla facilità con cui è possibile effettuare il pagamento della sosta, tramite le colonnine, abilitate anche all’utilizzo di bancomat, carte di credito e prepagate), l’ufficio dedicato e, da lunedì prossimo, anche da telefono cellulare».

«Siamo davvero lieti di presentare ai cittadini le app myCicero e EasyPark, – fanno sapere da Abaco SmartCities – che consentono il pagamento non solo da smartphone, ma anche da cellulari di ‘vecchia generazione’. Il vantaggio è che il parcheggio si attiva e disattiva direttamente da app, senza l’utilizzo di monete e senza dover tornare al proprio veicolo. La zona viene riconosciuta grazie alla localizzazione GPS e la tariffa da applicare viene quindi calcolata automaticamente. E sempre dal proprio smartphone può essere modificata anche la durata della sosta. Le due aziende in questione sono nostre fornitrici da lunga data, per cui siamo in grado di assicurare al cittadino un servizio preciso, puntuale e all’avanguardia, molto semplice e intuitivo nell’utilizzo. Per le singole funzionalità e modalità d’uso delle due app rimandiamo direttamente ai portali internet delle due aziende e al nostro indirizzo www.abacosmartcities.it. Inoltre è possibile rivolgersi al nostro sportello Abaco in via Vittorio Emanuele 20 a Quartu, aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20».