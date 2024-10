Brutte notizie per chi viaggiava da/per Alghero con Easyjet, soprattutto nei mesi estivi. La compagnia ha cancellato tutti i collegamenti della stagione dopo aver inizialmente soppresso il volo invernale per Milano Malpensa.

Non sono noti i motivi di tale decisione ma in molti sospettano sia legata al rinnovato interesse di Ryanair sullo scalo del nord ovest Sardegna. La compagnia irlandese, infatti, non solo ha confermato i collegamenti dello scorso anno ma ha aumentato le frequenze e riattivato la rotta per Francoforte dopo alcuni anni di assenza. Si tratta, peraltro, di uno dei primi voli internazionali inaugurati da Ryanair ad Alghero.

Nell’ultima stagione estiva proprio l’aeroporto algherese ha fatto registrare dati di traffico inferiori rispetto al 2022 ma comunque positivi rispetto al 2019, l’anno pre-Covid.