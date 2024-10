EasyJet amplia la propria offerta per i passeggeri in viaggio da e per Alghero, annunciando il nuovo collegamento Alghero – Londra Luton operativo dal 28 novembre 2017 e ora in vendita sul sito easyJet.com, app mobile e sui canali GDS.

L’impegno della compagnia come dimostra la connettività invernale del nuovo collegamento con Londra è orientato a portare turisti in Sardegna anche in bassa stagione, sostenendo la connettività con l’Europa e il prolungamento della stagione turistica, con un impatto positivo sull’economia locale.

La nuova rotta, che si aggiunge al collegamento di Alghero – Ginevra e a quelli con le basi di Milano Malpensa e Venezia Marco Polo, inizierà ad operare a partire dalla stagione invernale per tutto l’anno.

“Continuiamo il percorso di sviluppo del traffico investendo ulteriormente sull' aeroporto di Alghero in sinergia con le forti richieste del territorio e certi di incontrare il favore dei residenti che potranno raggiungere facilmente la capitale britannica” – ha commentato Frances Ouseley, Direttore di easyJet per l’Italia. “Nel 2016 abbiamo chiuso il miglior anno di sempre in Sardegna e questo ulteriore importante collegamento sostiene la nostra volontà di contribuire allo sviluppo della connettività dell'Isola verso l'Europa, pensando sia ai turisti che alla mobilità dei passeggeri sardi."

Stefano Visconti delegato di Confcommercio Nord Sardegna ha commentato: “C’è grande soddisfazione per la riuscita di un’operazione realmente innovativa per il mercato italiano che, grazie anche alla regia di Sogeaal, ha portato ad un risultato concreto e che porterà benefici di cui godranno non solo i nostri iscritti, ma tutto il territorio.”

Mario Peralda, Direttore Generale di Sogeaal ha aggiunto: “easyJet cresce costantemente sul nostro Aeroporto. In questa occasione lo fa con un volo annuale per Londra che mancava al nostro network e al territorio e che siamo felici di riaprire. Il collegamento, che avrà non meno di due frequenze settimanali nella stagione invernale, è frutto di un’intelligente triangolazione con il Vettore e Confcommercio che ha dato prova di lungimiranza e grande concretezza.”