Il bambino sassarese di 10 anni ricoverato lo scorso 26 dicembre nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari è uscito dal coma.

Vittima di un assurdo incidente in un'area verde di via Donizetti, a ridosso di un cantiere comunale, mentre il pomeriggio del 23 dicembre giocava con alcuni coetanei, si era ferito con un filo di ferro teso a mezz'aria, di cui non si era reso conto, e cadendo aveva battuto la testa.

Curato al pronto soccorso per le ferite al collo, era stato subito dimesso. Qualche giorno dopo accusava ancora dolori, è stato riaccompagnato in ospedale e quindi operato d'urgenza per la riduzione di alcuni ematomi. Subito dopo l'intervento è stato sottoposto a cure farmacologiche che ne hanno indotto il coma.

Ora le sue condizioni paiono in miglioramento, ma la prognosi resta riservata. Intanto presto potrebbe esserci una svolta nell'inchiesta aperta dalla Procura di Sassari e affidata al sostituto procuratore Paolo Piras.

Il magistrato inquirente cerca di accertare le eventuali colpe mediche riferite alle dimissioni del bambino del 23 dicembre e le responsabilità di chi doveva mettere in sicurezza il cantiere pubblico. Nelle prossime ore potrebbero essere notificati i primi avvisi di garanzia.