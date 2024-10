È successo il 29 ottobre

1945. Viene messa in vendita la prima penna a sfera. Accade in un grande magazzino di New York: il prezzo è di 12,50 dollari. La penna è conosciuta come “biro”, dal nome del suo inventore Làszlò Jòzsef Bìrò. Pare sia stato Italo Calvino il primo a chiamare la penna a sfera con quest’ultimo nome.

1956. Israele invade la Striscia di Gaza e la penisola del Sinai.

1960. Muhammad Ali, più noto come Cassius Clay, vince a Louisville(Kentucky) il suo primo incontro da professionista.

2004. I 25 Stati membri dell’Unione europea firmano a Roma il trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa.