È successo il 28 ottobre

1886. Il presidente americano Grover Cleveland inaugura a New York la Statua della Libertà. È alta 93 metri (compresi i 43 di piedistallo) ed è visibile fino a 40 chilometri di distanza. La statua fu donata dai francesi agli Stati Uniti in segno di amicizia tra i due popoli. Fu trasportata a New York in 1883 casse, con una nave che dovette fare numerosi viaggi.

1922. Il partito nazional-fascista organizza la Marcia su Roma.

1929. E’ il “lunedì nero” della borsa di New York.

1990. La nazionale italiana di pallavolo conquista il suo primo titolo mondiale battendo la suadra di Cuba a Rio de Janeiro.