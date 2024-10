È successo il 27 ottobre

1275. Il Conte Fiorenzo V d’Olanda concede l’esenzione dei pedaggi a tutti gli abitanti della Contea che ha per capitale Amsterdam (allora Amstelland)

1492. La sera, è un sabato, con le sue caravelle, Cristoforo Colombo arriva a Cuba, nell’attuale provincia di Holguìn. Diario di bordo di domenica 28: “E’ l’isola più bella che occhio umano abbia mai visto”.

1962. Si schianta al suolo, nelle campagne della provincia di Pavia, l’aereo in cui viaggia Enrico Mattei, presidente dell’Eni. Nessuno si salva. Insieme a Mattei muoiono il pilota e un giornalista inglese. La morte dell’imprenditore apre un mistero italiano, ma non solo, sulle cause dell’incidente aereo. Soltanto nel 2005 furono ritrovate tracce di esposizione a esplosione su alcune parti del relitto. Prova, questa, che consentì di stabilire la natura dolosa dell’incidente.

1991. prende fuoco a Bari il teatro Petruzzelli.