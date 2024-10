È successo il 26 ottobre

1863. Nasce ufficialmente il gioco del calcio. Succede in Inghilterra con la fondazione della “Football Association”. Si tratta, infatti, della federazione calcistica più antica del mondo. Ad essa è demandata anche la gestione delle selezioni nazionali che rappresentano l’Inghilterra nei vari tornei internazionali.

1921. A una donna, Maria Bergamas, è dato l’incarico di scegliere, nella Basilica di Aquileia, tra 11 bare di soldati caduti ma non identificati, quella destinata alla tumulazione nel Monumento al Milite ignoto, presso il Vittoriano. Fu scelta in rappresentanza di tutte le madri italiane che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale e non avevano potuto riceverne le spoglie. La donna si accasciò davanti alla decima bara, sulla quale cadde la scelta.

1954. Trieste ritorna all’Italia. Alle ore 12.00 la zona A è totalmente occupata dalle Forze italiane.