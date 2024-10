1387. Gian Galeazzo Visconti Pavia, 1347- Melegnano 1402), detto Conte di Virtù, primo Duca di Milano, concede alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, l’usufrutto gratuito delle cave di marmo di Candoglia (Val d’Ossola) per costruzione dello stesso Duomo.

La scelta dei blocchi di Candoglia avvenne per risparmiare sulle spese di trasporto, rese possibili per via fluviale attraverso il Ticino e i Navigli milanesi. Gian Galeazzo Visconi concesse anche un ulteriore risparmio con l’abolizione dei dazi. Il materiale recava la scritta “AUF”, ad usum fabricae ”, per evitare il pagamento dei pedaggi. L’espressione completa “ad usum fabricae operis” nacque nel periodo in cui si rifaceva la Basilica di S. Pietro. Poi è diventata ricorrente per significare qualcosa ottenuta senza pagare, a sbafo. Gian Galeazzo è passato alla storia per la sua mania di grandezza. Realizzò gigantesche opere di ingegneria per deviare i fiumi Mincio da Mantova e Brenta da Padova. A lui si deve anche la costruzione della Certosa di Pavia.

1648. Viene firmata la pace di Vestfalia, che mette fine alla cosiddetta Guerra dei Trent’anni, iniziata nel 1618, e alla guerra degli ottant’anni, tra la Spagna e le Province Unite. Con il trattato di Vestfalia si inaugurò un nuovo ordine internazionale, un sistema in cui gli Stati si riconoscono tra loro in quanto tali, al di à della fede dei vari sovrani.

1917. Sconfitta dell’Esercito Italiano a Caporetto. La battaglia fu combattuta contro le forze austro-ungariche nella valle del fiume Isonzo, nei pressi di Caporetto. Nell’immaginario collettivo “Caporetto” è diventato un termine simbolo di sconfitta.

1918. Altra storica battaglia, per fortuna di segno opposto, della Grande Guerra, quella di Vittorio Veneto. La vittoria pone fine al coinvolgimento del nostro Paese nella prima guerra mondiale.

1922. Raduno a Napoli delle camice nere come prova generale della “Marcia su Roma”

1929. “Giovedì nero” di Wall Street. È l’inizio della più grave crisi economica e finanziaria degli Stati Uniti, con effetti disastrosi in tutto il mondo.

1956. L’Unione Sovietica invade l’Ungheria: sale la tensione tra i blocchi est e ovest.

1970. Salvador Allende è il primo presidente marxista eletto democraticamente in tutto il Continente americano. Sarà destituito l’11 settembre del 1973 da un violento colpo di stato militare, appoggiato dagli Stati Uniti. Durante l’assedio e la successiva presa del Palacio de La Moneda, Allende morirà in circostanze poco chiare.

1973. Fine della guerra del Kippur, combattuta fra Israele e una coalizione composta da Egitto e Siria. Il cessate il fuoco è imposta dalla Nazioni Unite. L’esito è quello di una vittoria tattica israeliana con benefici strategici e politici per entrambe le parti in causa.

