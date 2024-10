1945. In Francia, le donne votano per la prima volta in una consultazione nazionale. Un precedente voto delle francesi risale al 29 aprile dello stesso anno, in occasione delle elezioni municipali. Fu il Governo provvisorio del Generale Charles de Gaulle a stabilire con un’ordinanza del 21 aprile 1944 che "le donne sono elettrici ed eleggibili al pari degli uomini”. Tale diritto sarebbe stato percepito due anni e mezzo più tardi dal preambolo alla Costituzione del 27 ottobre 1946, che espressamente recita: ”La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell’uomo.” La Francia è stata uno dei primi Paese a instaurare il suffragio universale maschile, ma c’è voluto un processo molto lungo perché questo diritto fosse esteso anche alle donne.