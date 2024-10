1558. Inghilterra. Muore la regina Maria I, le succede la sorellastra Elisabetta e ha inizio l’epoca elisabettiana.

1869. Egitto.Il collegamento tra il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso diventa una realtà: viene inaugurato con una solenne cerimonia il Canale di Suez.

1903. Russia. Il Partito Operaio Socialdemocratico Russo, fondato nel 1898, si separa in due correnti nel secondo congresso di Londra: i bolscevichi (in russo “maggioranza”)dal una parte e i Menscevichi (minoranza) dall’altra. I primi hanno un programma rivoluzionario, mentre i secondi sono per un processo graduale e riformistico.

1997. Egitto. Sei militanti islamici uccidono 62 persone fuori dal Tempio di Hatshepsut, Luxor.