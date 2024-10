In Sardegna

1964. Il parlamento norvegese dichiara Martin Luther King, 35 anni, vincitore del Premio Nobel per la pace. Alla ricezione del premio, 10 dicembre 1964, King esprime la speranza che tutte le genti ottengano, oltre ai pasti per il corpo, “istruzione e cultura per la loro mente, dignità, uguaglianza e libertà per il loro spirito”.