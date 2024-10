E’ stato ritrovato sano e salvo vicino a Torralba Daniele Mei, il giovane di Villaputzu scomparso da Arbatax, dove lavorava come cameriere.

Questa notte Daniele ha scritto un lungo messaggio di addio sulla sua bacheca Facebook e poi è sparito nel nulla. La famiglia, dopo aver letto il post e preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con il ragazzo, ha immediatamente lanciato l’allarme e sono scattate le ricerche.

Daniele, per fortuna, è stato ritrovato in buone condizioni di salute intorno alle 16.30 dai carabinieri nei pressi di Torralba grazie alla segnalazione di una donna che aveva letto la notiza della sua scomparsa su internet. I familiari si sono immediatamente messi in viaggio per riabbracciare il loro caro.